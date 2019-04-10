ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Резолюцию поддержали 105 членов, против высказались 30 человек

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили о необходимости сохранения России в Совете Европы (СЕ). Делегаты приняли резолюцию, в которой содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ и заплатить взносы в бюджет СЕ.

"В 2017 году в ответ на сложившуюся ситуацию российское правительство приостановило выплаты взноса в бюджет организации, что привело к бюджетному кризису организации, который угрожает основным направлениям деятельности СЕ", - приводит ТАСС текст заявления.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы обязана вернуть России деньги за то время, пока она не принимала участие в ее работе. Речь шла об уплаченных Москвой взносах. Сумма примерно равна десяти миллиардам рублей.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. Это произошло после событий на Украине.