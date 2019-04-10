Экс-тренер сборной России возглавил "Спартак"

Соглашение подписано на год

Экс-тренер сборной России по хоккею, выигравший с ней золотые медали Олимпиады 2018 года, Олег Знарок подписал контракт с московским "Спартаком". Договор будет действовать один год с возможностью продления еще на один сезон. В его штаб войдет Харийс Витолиньш, работавший с ним в сборной России, передает РИА Новости.

Между тем вице-президент красно-белых олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что приход Знарка в "Спартак" положительно повлияет на клуб, а также на всю Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщает ТАСС.

До октября главным тренером "Спартака" был Вадим Епанчинцев. После этого командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова, а также Максима Соловьева. В итоге "Спартак" занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф он со счетом 2-4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Знарок в последний раз работал в КХЛ в сезоне-2017/18 именно в СКА. С ним он выиграл Кубок Гагарина. До этого он побеждал в КХЛ с московским "Динамо". Это было в 2012 и 2013 годах.