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Экс-тренер сборной России возглавил "Спартак"

22:57
  • среда
  • 10 апреля 2019

Соглашение подписано на год

Экс-тренер сборной России по хоккею, выигравший с ней золотые медали Олимпиады 2018 года, Олег Знарок подписал контракт с московским "Спартаком". Договор будет действовать один год с возможностью продления еще на один сезон. В его штаб войдет Харийс Витолиньш, работавший с ним в сборной России, передает РИА Новости.

Между тем вице-президент красно-белых олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил, что приход Знарка в "Спартак" положительно повлияет на клуб, а также на всю Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщает ТАСС.

До октября главным тренером "Спартака" был Вадим Епанчинцев. После этого командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова, тренеров Игоря Уланова, а также Максима Соловьева. В итоге "Спартак" занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф он со счетом 2-4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Знарок в последний раз работал в КХЛ в сезоне-2017/18 именно в СКА. С ним он выиграл Кубок Гагарина. До этого он побеждал в КХЛ с московским "Динамо". Это было в 2012 и 2013 годах.

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Олег Знарок
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