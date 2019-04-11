Разбередит старые раны: Brexit навис над Северной Ирландией угрозой конфликта

"Развод" Британии с ЕС может спровоцировать новый конфликт в Северной Ирландии, полагает эксперт

В эфире программы "События 25-й час" обсудили выход Великобритании из Евросоюза. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Беседа зашла о проблеме ирландской границы.

"Проблема политическая. Даже, возможно, военно-политическая. Проблема безопасности и территориальной целостности Великобритании и возможности возобновления североирландского конфликта. Фундаментальная проблема в другом. Она в принципиальной несовместимости: с одной стороны – желание Великобритании получить свободу рук в области внешнеэкономической политики, а с другой - стремление сохранить таможенную границу между двумя Ирландиями", - сказал Суслов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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