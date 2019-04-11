Запуганных войной сирийцев манят на родину из Ливана

Сирийских беженцев, нашедших убежище в Ливане, призывают возвращаться на родину

Правительство САР подготовило для сирийских беженцев, уехавших в Ливан, более 700 мест временного проживания в пригороде Дамаска. Большого потока пока нет - люди запуганы. В лагерь Хирджила пригласили иностранные СМИ. Цель организованного ливанскими властями тура в том, чтобы журналисты своими глазами увидели и потом рассказали гражданам, как восстанавливается жизнь в арабской республике.

Более 40 СМИ. Лагерь беженцев Хирджила под Дамаском и раньше посещали журналисты, но такой представительной делегации не было никогда. Эту поездку организовали власти Ливана с целью показать - сирийским беженцам есть, куда возвращаться. На родине действительно их ждут. Только в Ливане, по различным данным, остаются до двух миллионов сирийских граждан, а это половина населения самого Ливана. И нагрузка на государство - колоссальная.

"Мы пытаемся преодолеть всю ту ложь, которую внушают беженцам, живущим в Ливане. Основное препятствие для возвращения сирийских беженцев - это страх и запугивание со стороны ряда политических сил. Другая большая проблема - это деньги, которые тратятся на содержание беженцев. Мы стараемся реализовать инициативу финансового стимулирования тех, кто решит вернуться. Россия тоже помогает возвращению беженцев, в первую очередь, это улучшает ситуацию внутри Ливана. Нам бы хотелось, чтобы и другие крупные государства присоединились к этой инициативе", - рассказал организатор пресс-тура Фарсе Фаттухи.

Вопрос сирийских беженцев в Ливане - один из самых обсуждаемых. В годы войны соседняя страна помогла Сирии, но сейчас пришло время вынужденным переселенцам вернуться на родину. Это общее мнение всех ливанцев, в том числе и СМИ.

"Нам провели экскурсию, мы увидели, что всё на самом деле хорошо – еда хорошая, жилищные условия есть - в смысле, есть всё необходимое для жизни. Что касается моего канала, мы изначально отслеживали реальное положение дел беженцев – как они переходили через границу, как жили в Ливане и Сирии, и мы видели, как приветливо к ним относятся сирийские власти", - сказала Рамита Шахуд, корреспондент телеканала LBC.

Многие из этих журналистов не первый раз в Сирии. Им есть с чем сравнивать.

"Ситуация в Сирии – особенно в столице - сильно изменилась. Сейчас уже не слышно взрывов снарядов, потихоньку и ситуация с беженцами исправляется. В Ливане эту тему мы часто затрагиваем. Многие хотят вернуться, но боятся – этот страх связан с заявлениями различных международных организаций, которые всячески препятствуют их возвращению", - пояснила Рима Хамда, корреспондент телеканала OTV.

Материалы по итогам пресс-тура журналисты обещают подготовить немедленно. Возможно, именно эта информация станет самой важной для тех вынужденных переселенцев, кто ещё не утвердился в желании вернуться на родину.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров. "ТВ Центр". Сирия.

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