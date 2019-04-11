Пугающее видео лесных пожаров на Дальнем Востоке

Россию окутали лесные пожары

Лесные пожары на Дальнем Востоке охватили площадь более пяти тысяч гектаров. В Приамурье огонь бушует в 12 районах. Тайга горит в Забайкалье, Хабаровском и Красноярском краях, в Бурятии, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудникам авиалесоохраны помогают добровольцы. К борьбе с огнем привлечено свыше тысячи человек, задействовано 200 единиц техники, 14 воздушных судов.

За сутки площадь пожаров удалось сократить почти на тысячу гектаров. Локализован самый крупный лесной пожар в Магаданской области. Огонь, распространившийся на площади в четыре тысячи гектаров, не угрожает населенным пунктам, сообщили в региональном МЧС.

Ситуацию в регионе контролируют специалисты Северо-Эвенского участкового лесничества, в том числе и с помощью систем космического наблюдения.

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