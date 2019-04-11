Небензя осадил председателя Совбеза ООН за игру с часами

Время выступления российского дипломата на заседании по Венесуэле хотели ограничить, использовав песочные часы

США следует перестать вмешиваться в дела других государств. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза по Венесуэле.

Встречу инициировал Вашингтон. Запрос был одобрен, но с условием, что обсуждаться будет только гуманитарная ситуация, отмечает "ТВ Центр". Однако вице-президент США Майкл Пенс, возглавивший американскую делегацию, пренебрег этим требованием и ударился в политику. Он заявил, что Вашингтон намерен предложить Совбезу признать легитимным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо и принять соответствующую резолюцию.

При этом законному послу Венесуэлы, который был в зале, Пенс попытался указать на дверь с намеком, что ему, дескать, следует немедленно уехать и передать слова американского вице-президента Николасу Мадуро.

В итоге представитель нашей страны назвал созыв подобного заседания ничем иным, как очередной атакой на Каракас. Прежде чем взять ответное слово, Василию Небензе пришлось выступить с критикой постпреда Германии. Он как председатель Совбеза решил ограничить время выступающих пятью минутами и принёс большие песочные часы.

"Благодарю вас господин председатель, вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно. Сегодня мы наблюдаем еще один эпизод многоактной драмы в попытке сменить режим в Венесуэле. Ситуация в Венесуэле не представляет угрозы. Зато внешние игроки прямо угрожают миру и безопасности самой Венесуэлы. И сегодня только что это мы услышали", - сказал Небензя.

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