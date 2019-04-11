ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

На экстренном саммите Евросоюза Великобритании разрешили сдвинуть дату Brexit

После нескольких часов напряженных дискуссий лидеры стран ЕС согласовали новую отсрочку выхода Британии из Евросоюза. У Лондона есть время до 31 октября. Теперь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна будет представить это решение парламенту.

Как передает "Интерфакс", после экстренного саммита в Брюсселе председатель Евросовета Дональд Туск пояснил, что отсрочка позволит Великобритании ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, но не предусматривает изменений в документе. Он также отметил, что Лондон еще может отказаться от выхода из ЕС.

Согласно новому плану, в июне руководители стран ЕС и Великобритании проведут оценку того, как продвигается решение связанных с Brexit вопросов. Если Британия до конца мая не сможет ратифицировать соглашение о Brexit и не примет участие в выборах в Европарламент, то покинуть ЕС придется уже 1 июня.

Тем временем британцы массово запасаются продуктами первой необходимости. Самые предприимчивые бросились через Ла-Манш скупать европейские товары по пока еще приемлемым ценам.

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