В Москве дали салют в честь освобождения Одессы

Небо над столицей озарил салют в честь 75-летия освобождения Одессы от фашистов

В Москве прогремел праздничный салют в честь освобождения Одессы от фашистских захватчиков. Красочные фейерверки сопровождались залпами из 18 артиллерийских установок. Так на Поклонной горе началась масштабная акция к 75-летию Победы, передает "ТВ Центр".

В течение года столица будет салютовать 17 раз в честь освобождения советских городов и европейских столиц на пути к Берлину: Минска, Бреста, Кишинева, Вильнюса, Риги, Белграда, Праги, Варшавы. Следующий салют будет дан 10 мая в честь Севастополя.

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