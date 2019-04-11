Режиссер своих ролей: актер Валерий Гаркалин отмечает юбилей

Народному артисту России исполнилось 65 лет

Поздравления с юбилеем принимает народный артист России Валерий Гаркалин, сообщает "ТВ Центр". Ему 65! На экране и на сцене он создал самые разные образы. В общей сложности снялся более чем в 70 фильмах. А в знаменитой комедии "Ширли-Мырли" сыграл сразу четырех персонажей. Валерий Борисович долгое время преподает актерское мастерство, но признается - у него нет любимых ролей.

Сразу четыре главных героя в исполнении одного артиста. Неудивительно, что после "Ширли-Мырли" Валерий Гаркалин полюбился зрителю именно в комедийном амплуа. Однако он создал на экране более 60 самых разных образов: и терзаемый страстями Катала, и борец против сталинской системы, профессор-биолог в сериале "Белые одежды", и сам дьявол, и король Дании Кристиан VIII.

А начиналось всё вообще с кукол! Выпускник факультета кукольного искусства Гнесинки, оживляя персонажей, стал не только актёром, но и режиссёром своих ролей.

"Я, пожалуй, может быть, после Гердта - второй человек, который вышел из-за ширмы и пошел твёрдой походкой по сцене. Так и у меня: очень многие роли в кино благодаря этому жанру, в который человечество играет с самой своей зари", - сказал народный артист России Валерий Гаркалин.

Гамлет, Петруччо, Хлестаков, Понтий Пилат и Мастер – актёр выступал на подмостках разных театров. При этом любимых ролей у него нет – он всегда больше всего любит ту, над которой работает. Сейчас основная его роль - преподаватель, руководитель мастерской факультета эстрады.

Выпускник и уже давно профессор ГИТИСа, Валерий Гаркалин признаётся: все время открывает для себя новые тайны ремесла, теперь - рука об руку со своими студентами. Научить быть артистом, уверен Гаркалин, невозможно. Возможно вырастить из каждого человека с большой буквы.

"Воспитывается человеческая сущность, а не навык профессиональный - он приходит со временем. А в стенах института будущее артисты должны понять, что они за люди, и с чем их едят", - уверен Гаркалин.

Гаркалин учит на своём примере, рассказывает молодёжи и как после школы работал слесарем на заводе, и про службу в армии. И особенно - про трудности, ведь в театр народного артиста взяли не сразу. Но затем пришли и роли, и признание, а главное – любовь, жена Катя. Десять лет назад ее не стало. О своей жизни с ней Валерий Борисович написал книгу, которую любой студент может взять в библиотеке ГИТИСа.

"Очень приятно, если какой-то ученик зайдет в читальный зал и откроет эту книжку. В ней много хорошего и полезного для молодых людей. Вообще это история жизни. А это и есть самое полезное – узнать жизнь, как она выглядит и что с ней сделать", - рассказал Гаркалин.

Свой день рождения Валерий Борисович отмечает в кругу семьи, с дочерью Никой – театральным продюсером - и с внуком Тимофеем. Главным подарком называет саму жизнь, а счастьем - его поиск, в котором он никогда не останавливается.

Полина Кастрицкая, Дина Самохина, Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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