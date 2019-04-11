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Владимира Зеленского сбил грузовик

08:36
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Порошенко насладился этим моментом

Связанный с президентом Украины Петром Порошенко telegram-канал опубликовал видео, на котором  его оппонента Владимира Зеленского сбивает грузовик.

История началась 10 апреля. Зеленский опубликовал агитационный ролик, на котором он призывает украинцев объединиться во имя светлого будущего своей страны. Позже пиарщики Порошенко смонтировали свою версию, на которой второй кандидат в президенты заканчивает свою жизнь под колесами фуры.

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после", - прокомментировали это творчество в штабе Зеленского.

Ранее Порошенко опубликовал пост в своем Facebook, где рассказал, что понял все свои ошибки и теперь изменится.

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