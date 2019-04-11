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Юлию Началову сгубила чёрная магия

08:16
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Певица ходила к гадалке, чтобы узнать свое будущее

Смерть Юлии Началовой стала настоящим шоком для её поклонников и близких. Никто и подумать не мог, что певица уйдёт от нас так рано. Общественность до сих пор гадает, что же могло стать скоропостижной кончины исполнительницы.

Неожиданную версию предложил друг Началовой Александр Панайотов. Он рассказал, что незадолго до смерти певица ходила к гадалке. Она хотела узнать свое будущее, но ответа так и не получила. Якобы ясновидящая сообщила Началовой, что на неё наложена очень сильная порча на смерть.

"Эта история нечистая. Человек в юном возрасте имел такой букет болезней. Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз", - заявил Панайотов. Его словам приводит "Собеседник".

По словам артиста, Юлия Началова была в шоке от полученной информации, однако, что ещё наговорила гадалка певице, он не знает.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, куда попала из-за осложнения раны. Сообщалось, что врачи ампутировали певице ногу, однако её родные эту информацию опровергли. Началова умерла от остановки сердца. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище Москвы. 

СМИ сообщали, что при жизни Юлия Началова страдала от подагры, волчанки и диабета. Достоверных сведений о здоровье представители певицы не сообщали, чем вызвали волну спекуляций в СМИ. Повышенное внимание к Началовой даже возмутило депутатов Госдумы.

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