Плачущая Началова приходит к близким во снах

Близкие не могут смириться с ее смертью

Смерть Юлии Началовой не оставила никого равнодушным. В эфирах федеральных телеканалов едва ли не каждую неделю выходят передачи, посвящённые певице. В них охотно принимают участие друзья Началовой и те, кто имел возможность с ней общаться.

Одним из таких людей стал Александр Панайотов. Он дружил с Юлией Началовой, вместе они участвовали в одном из музыкальных конкурсов на российском телевидении. Смерть подруги оказала очень сильное влияние на молодого человека. Он признался, что она снится ему каждую ночь.

"Она мне снится постоянно, почти каждую ночь. Приходит живой: иногда плачет, иногда говорит, какой я у нее хороший друг", - приводит слова Панайотова "Собеседник".

При этом родителям Началова ещё ни разу не снилась. В ближайшее время Панайотов намерен посетить их. В гости он поедет вместе с Ларисой Долиной, с которой Юлия Началова была очень дружна.

"До сих пор не могу поверить, что ее больше нет с нами. Все произошло настолько внезапно, что никто до сих пор не может смириться. Никто не ожидал, что дело повернется таким образом", - подытожил Александр Панайотов. Ранее он рассказал, что сгубить Юлию Началову могла порча на смерть.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, куда попала из-за осложнения раны. Сообщалось, что врачи ампутировали певице ногу, однако её родные эту информацию опровергли. Началова умерла от остановки сердца. Похоронили певицу на Троекуровском кладбище Москвы.

СМИ сообщали, что при жизни Юлия Началова страдала от подагры, волчанки и диабета. Достоверных сведений о здоровье представители певицы не сообщали, чем вызвали волну спекуляций в СМИ. Повышенное внимание к Началовой даже возмутило депутатов Госдумы.