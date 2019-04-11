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Чиновников накажут рублем за оскорбление россиян

08:54
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Неуважение к народу может привести к социальным потрясениям

В Госдуму внесли законопроект о наказании госслужащих за оскорбление граждан. За оскорбительные высказывания в адрес россиян предлагают штрафовать до 500 тысяч рублей.
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Законопроект разработали трое депутатов. В пояснительной записке к документу говорится, что некоторые чиновники и парламентарии публично оскорбляют народ, обвиняя их самих в своем бедственном положении. Авторы полагают, что подобные высказывания могут привести к негативным последствиям и потрясениям.

Если документ будет принят, чиновникам грозит штраф за оскорбления от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в тексте. Распространение оскорбительных высказываний будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч. Наказывать чиновников и тех, кто занимает выборные должности, будут за публичные оскорбления, суждения, оценки, "выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан".

Российские чиновники, чаще всего в регионах, регулярно делают заявления, которые можно расценить как неуважение к россиянам. Чаще всего гражданам достается за недовольство размером зарплат и пенсий. В  начале марта уже бывший депутат Волгоградской облдумы заявил, что маленькие пенсии в России получают только тунеядцы и алкаши.

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