Чиновников накажут рублем за оскорбление россиян

Неуважение к народу может привести к социальным потрясениям

В Госдуму внесли законопроект о наказании госслужащих за оскорбление граждан. За оскорбительные высказывания в адрес россиян предлагают штрафовать до 500 тысяч рублей.

Законопроект разработали трое депутатов. В пояснительной записке к документу говорится, что некоторые чиновники и парламентарии публично оскорбляют народ, обвиняя их самих в своем бедственном положении. Авторы полагают, что подобные высказывания могут привести к негативным последствиям и потрясениям.

Если документ будет принят, чиновникам грозит штраф за оскорбления от 50 до 100 тысяч рублей, говорится в тексте. Распространение оскорбительных высказываний будет наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч. Наказывать чиновников и тех, кто занимает выборные должности, будут за публичные оскорбления, суждения, оценки, "выражающие явное неприязненное отношение к отдельным гражданам, а также социальным или иным группам граждан".

Российские чиновники, чаще всего в регионах, регулярно делают заявления, которые можно расценить как неуважение к россиянам. Чаще всего гражданам достается за недовольство размером зарплат и пенсий. В начале марта уже бывший депутат Волгоградской облдумы заявил, что маленькие пенсии в России получают только тунеядцы и алкаши.