В московской квартире расплодились черные кошки (видео)

Живущие с ними пенсионеры уже не справляются с уходом

В квартире на юге Москвы зоозащитники обнаружили более 60 черных кошек и котов. Сначала их было всего пять, но затем они расплодились. Сейчас животных настолько много, что в комнате не находится свободного места.

Вместе с котами в квартире живут 71-летний мужчина со своей 93-летней матерью, которые уже не справляются с уходом за животными. Коты недоедают, у некоторых в ушах поселился клещ, у других нет глаза.

"Мужчине 71 год, он уже сам еле ходит и не в состоянии убираться и следить за ними. Иногда ему помогает соседка", - рассказала радиостанции "Говорит Москва" зоозащитница Анастасия.

Переговоры с мужчиной велись целый месяц. В итоге он признался, что ухаживать за животными, на которых уходит вся его пенсия, очень тяжело и позволил забрать всех котов, кроме пяти своих самых любимых.

Пользователей интернета впечатлила эта история. "Это инкубатор свиты Воланда, клонируют Бегемота", - написал Иван Пахомов. "Животных очень жалко, но соседям не позавидуешь", - посочувствовала Алина. "Бедные котофеи…Так жить нельзя", - отметила Мария Черкасова.

Сейчас котов партиями отвозят в ветеринарную клинику, а после им будут искать новый дом.