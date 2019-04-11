Армия Судана приняла решение отстранить от правления президента Омара аль-Башира

В Судане произошел военный переворот, передает "ТВ Центр" со ссылкой на данные информагентств. Телеканал Al-Mayadeen передает, что командование Вооруженных сил на экстренном заседании приняло решение снять со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство.

В ближайшее время военные обещают выступить с важным заявлением. По некоторым данным, будет объявлено о создании руководящего совета страны на время переходного периода. На улицах столицы - Хартума - много военных, закрыт международный аэропорт. У здания генштаба - тысячи митингующих. В Судане уже несколько месяцев не прекращаются массовые протесты с требованием отставки президента Омара аль-Башира, который руководит страной уже 30 лет.

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