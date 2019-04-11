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Зеленский против Порошенко: опрос выявил победителя

09:25
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Лидер гонки опережает соперника почти в два раза

Полторы недели осталось до второго тура выборов президента Украины. Пока кандидаты готовятся к дебатам на стадионе "Олимпийский", социологи публикуют свежие данные о рейтингах Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Голосование. Всё решено? Зеленский выиграет?
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Победу во втором туре, по данным центре Разумкова, одержит Зеленский. За шоумена готовы проголосовать 49,3% украинцев. Это почти вдвое больше, чем у Петра Порошенко. Действующего главу государства поддерживают лишь 20,6% опрошенных.

Однако уверенно говорить о победе Владимира Зеленского пока рано. Среди опрошенных 20,4% пока не определились с выбором, и за их голоса развернется борьба в ближайшую неделю. Еще 9,7% респондентов и вовсе отказались называть "своего" кандидата, пишет УНИАН.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Победу в нем одержал Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,24% украинцев. За Петра Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов.

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