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"Вставайте и уезжайте": Волочкова набросилась на бедняков

09:54
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Живущие бедно россияне сами виноваты в своих бедах, уверена балерина

Бесценный совет получили россияне от Анастасии Волочковой. Известная балерина рекомендовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны. По ее мнению, россияне сами виноваты в своих бедах.

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Скандальное заявление Волочковой прозвучало в эфире "Эхо Москвы". Балерина обратилась к ведущим, с вопросом, когда им лучше жилось: "сейчас или раньше".

"Хотите сказать, что что-то не так. Мои хорошие. Все, кому здесь "не так", вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там", - воскликнула бывшая прима Большого театра.

Люди, живущие за чертой бедности известной неоднозначными снимками в инстаграме балерины, сами виноваты в своих бедах. И спрашивать за них они должны не у власти, а у своей совести.

"Пусть они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают, и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны? Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя?" – зашлась Волочкова.

В конце своей гневной тирады задала извечный вопрос: "Если вы такие умные, почему тогда такие бедные и несчастные?"

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