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Кальян – переносчик опасных инфекций. Почему?

10:25
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Однако россиян это не останавливает

Курение кальяна может привести к различным инфекционным заболеваниям. Кроме вреда от состава вдыхаемой смеси, человек может подцепить кишечную палочку, вирусы гепатита и стафилоккоки. Они находятся в курительных трубках и жидкости, через которые проходит дым.

Об этом газете "Известия" рассказал исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков. Курение кальяна в целом негативно сказывается на организме, особенно, если в составе смеси есть табак с никотином, отметили эксперты. Отсутствие табака также не делает смесь безопасной для здоровья.

Однако несмотря на это, за последний год в России резко возрос интерес к курению кальяна, импорт поставок увеличился почти в 1,5 раза – до 11 тысяч тонн. Эксперты связывают рост интереса к кальянам с тем, что их разрешают курить в заведениях общепита. 

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