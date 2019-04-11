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Российские ученые изобрели препарат от распространенного аллергена

10:41
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Он позволит россиянам не уезжать из страны на несколько месяцев

Российские и австрийские ученые создали первую в мире вакцину от аллергии на пыльцу березы. Сейчас препарат находится на стадии доклинических испытаний.
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Для вакцины был создан искусственный аналог белка Betv 1 – основного аллергена березы. Препарат способен вызывать образование защитных антител в организме человека и блокировать аллергию.  

По данным ученых, пыльца березы вызывает каждый третий случай аллергии в России. Рощи в нашей стране занимают третье место по площади после хвойных и смешанных лесов. Сезонным аллергикам приходится или постоянно пить лекарства, от которых много побочных эффектов, или временно переезжать туда, где береза не растет.

"Береза вызывает развитие тяжелых симптомов поражения респираторного тракта, а также проявлений пищевой и кожной аллергии", - заявил газете "Известия" директор Института иммунологии Муса Хаитов.

Береза в России начинает цвести в середине апреля. Пик аллергии приходится на июнь, а завершается она только к началу осени.

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