Какие кефир и простоквашу лучше не покупать в магазинах

В черный список попали шесть брендов

Специалисты "Росконтроля" провели исследование кисломолочных продуктов. На экспертизу были отправлены 20 образцов кефира, питьевого йогурта и простокваши.

Образцы, купленные непосредственно в магазинах, проверили по 50 параметрам. Эксперты выявили несоответствие жира молочному в йогурте и простокваше бренда "Русский" простокваше "36 копеек", "Из Вологды, "Простоквашино" и в кефире "Вкуснотеево".

В некоторых йогуртах был обнаружен незаявленный в составе крахмал. Не пошли проверку по этому показателю бренды "Активиа", "Слобода", Valio, "Рузский", "Асеньевская ферма", "МясновЪ / Ферма". В простокваше "Из Вологды" и "Рузская", йогуртах "Слобода" и Valio, кефире "Домик в деревне" и "Вкуснотеево" нашли повышенное содержание фосфора.

Кефир "Коровка из Кореновки" забраковали из-за низкого содержания дрожжей, то есть его вообще нельзя считать кефиром. В образцах под брендами "Вкуснотеево" и "Домик в деревне" их на треть меньше требуемого. Простокваша "Простоквашино" содержит недостаточное количество кисломолочных микроорганизмов. То есть продукт не может называться простоквашей. В простокваше под маркой "36 копеек" обнаружено в 46 раз больше плесеней, чем допускается регламентом.

По итогам проверки специалисты занесли в список семь образцов: йогурт "Рузский", кефир "Коровка из Кореновки" и "Вкуснотеево", простокваша "Из Вологды", "Рузская", "36 копеек" и "Простоквашино".

Рекомендованы к покупке кефир "Простоквашино", "Лакомо", "Асеньевская ферма" и простокваша "Каждый день". Полный текст исследования доступен на сайте "Росконтроля".