Топ рабочих профессий: каких специалистов отрывают с руками

Россияне стали чаще посещать курсы повышения квалификации

Институт повышения квалификации (ИПК) "ТехноПрогресс" сообщил о росте спроса на рабочие специальности и назвал самые востребованные профессии в России.

По данным ИПК, рейтинг самых востребованных рабочих специальностей возглавила профессия стропальщика. В зависимости от региона таким специалистам платят от 20 до 75 тысяч рублей в месяц.

На втором месте оказалась профессия сварщика. За эту работу гражданам обычно платят не менее 100 тысяч рублей.

Также наблюдается небывалый спрос на электрогазосварщиков, рабочих люльки подъемника, операторов котельных, машинистов вышки, крановщиков, маляров, монтажников, изолировщиков на термоизоляции и специалистов, обслуживающие сосуды под давлением.

Специалист по связям с общественностью ИПК Елена Небогина рассказала "Российской газете", что в прошлом году курсы повышения квалификации прошли около 92 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в позапрошлом году. По словам Небогиной, спрос на рабочие специальности особенно вырос в регионах, где предприятия и организации зачастую сами отправляют своих работников на курсы повышения квалификации.

Ранее стало известно, что список самых высокооплачиваемых специалистов в России возглавили инженеры-мехатроники в автомобилестроении и сварщики дуговой сварки.