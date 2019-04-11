США превратили экстренное заседание Совбеза ООН в шоу

Василий Небензя помешал Майклу Пенсу выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН

Попытки выгнать из зала постпреда Венесуэлы и помешать представителю России высказаться в полном объёме. Редкое пренебрежение дипломатическими канонами показали США на экстренном заседании Совбеза ООН, которое они же и созвали. Обещали говорить о гуманитарной ситуации, но опять перешли на политику.

Заседание Совбеза ООН, инициированное Вашингтоном, начиналось вполне стандартно. Вице- президент США Майкл Пенс назвал Венесуэлу несостоявшимся государством. Упрекнул ее власти в том, что в стране - хаос и кризис. Обвинил Мадуро во всех страданиях венесуэльского народа. А затем посоветовал представителю латиноамериканской страны покинуть зал.

"При всем уважении, господин посол, вам не следует здесь находиться. Вы должны вернуться в Венесуэлу и сказать Николасу Мадуро, что его время истекло. Ему пора уходить", - заявил вице-президент США Майкл Пенс.

Сауэль Монкадо - представитель Венесуэлы - не сдвинулся с места. За него вступился представитель российской делегации.

"Мы категорически отвергаем методы США в отношении Венесуэлы. Одной рукой вы держите Венесуэлу "за горло", вводя все новые санкции и ограничения, мешающие стране нормально развиваться. Другой рукой вы еще и "шарите по карманам" венесуэльцев", - сказал Василий Небензя.

Скандал разгорелся после того, как Венесуэла отклонила предложение Пенса отменить полномочия законного правительства и президента Мадуро. Представитель Вашингтона пришел на заседание не только с набором дежурных обвинений, но и подготовленным проектом резолюции. В Каракасе это расценили как попытку США узаконить в стране государственный переворот.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.