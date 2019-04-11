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Украинская делегация устроила истерику в ПАСЕ

12:08
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Представители Киева пытались продавить антироссийские поправки на заседании

Ультиматумы в адрес России недопустимы. Так в Госдуме прокомментировали призывы ПАСЕ сформировать нашу делегацию и снова платить взносы в бюджет Совета Европы. Эти предложения были включены в резолюцию, которую европейские парламентарии приняли накануне большинством голосов. Как отмечают наши депутаты, Россия готова вернуться, но только на условиях равноправного диалога.
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

В ходе весенней сессии ПАСЕ решила, наконец, задуматься о своей роли и миссии в современном мире. Результаты доклада, представленного на последнем заседании, крайне неутешительны для организации, которая претендует на лидерство в европейском политике. И один из главных факторов, который привел к таким выводам - взаимоотношения с Россией. Чтобы начать осознавать свою ошибку, ПАСЕ понадобилось долгих пять лет. Нашу делегацию лишили права голоса после референдума в Крыму. В ответ российские представители перестали принимать участие в заседаниях ассамблеи. Были заморожены выплаты в бюджет Совета Европы. В январе Госдума и Совет федерации заявили, что для возвращения делегации России в ПАСЕ нет оснований. Наша страна готова ждать, когда в организации возобладает голос разума. Брюссель, судя по всему, ждать больше не смог.

"В целях укрепления доверия к Совету Европы и между государствами- членами, а также сохранения организации, ПАСЕ призывает Российскую Федерацию в соответствии с её уставными обязательствами назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет, неисполнение чего может привести к приостановке её представительских прав в обоих уставных органах", - говорится в резолюции ПАСЕ.

За резолюцию проголосовали 105 евродепутатов - большинство. Но документ, вроде бы приглашающий Россию вернуться, получился двусмысленным, как и вся европейская политика. Главный посыл: верните делегацию и заплатите деньги, без которых ПАСЕ приходится очень трудно. И ни слова о том, что российские представители получат право голоса и возможность входить в состав руководящих органов и участвовать в наблюдательных миссиях.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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