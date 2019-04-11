В сирийском лагере "Аль-Холь" сложилась катастрофическая ситуация

Как сообщили в Минобороны, из-за голода и болезней там каждую неделю погибают до 20 человек

В сирийском лагере беженцев "Аль-Холь", который находится на территории, подконтрольной США, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, из-за голода и болезней там каждую неделю погибают до 20 человек, в том числе дети. В российском Центре по примирению призвали международные организации повлиять на ситуацию и оказать помощь людям, сообщает "ТВ Центр".

Российские военные напомнили, что в освобождённых районах для беженцев подготовлены пункты временного размещения. Один из таких лагерей - "Хирджила" на юге Дамаска - готов принять - до 15 тысяч человек.

Чтобы ознакомиться с условиями проживания, туда прибыли иностранные журналисты. В делегации - более 40 представителей СМИ со всего Ближнего Востока. Поездку организовали власти Ливана, чтобы показать беженцам - им есть куда возвращаться. В соседней республике, по различным данным, до двух миллионов сирийских граждан.