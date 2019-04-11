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Российскому паруснику "Седов" запретили заход в порт Таллинна

11:56
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Эстония не пустила корабль в свои территориальные воды без объяснения причин

Легендарному российскому паруснику "Седов" запретили заход в порт Таллинна. Эстонский МИД не пустил учебное судно в свои территориальные воды без объяснения причин, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас корабль в море. Рейс, который свершают курсанты, юбилейный, сотый по счету. "Седов" - это крупнейший сохранившийся четырехмачтовый барк с почти вековой историей. Наши моряки не раз бывали в Эстонии, в прошлом году на экскурсию на борт выстраивались очереди. Посольство России осудило запрет и расценило его как недружественный акт со стороны эстонских властей.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад, в котором высказывалось мнение, что Россия может использовать пассажирские и учебные суда для разведки и скрытых операций.

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