Эстония не пустила корабль в свои территориальные воды без объяснения причин

Легендарному российскому паруснику "Седов" запретили заход в порт Таллинна. Эстонский МИД не пустил учебное судно в свои территориальные воды без объяснения причин, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас корабль в море. Рейс, который свершают курсанты, юбилейный, сотый по счету. "Седов" - это крупнейший сохранившийся четырехмачтовый барк с почти вековой историей. Наши моряки не раз бывали в Эстонии, в прошлом году на экскурсию на борт выстраивались очереди. Посольство России осудило запрет и расценило его как недружественный акт со стороны эстонских властей.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии опубликовал ежегодный доклад, в котором высказывалось мнение, что Россия может использовать пассажирские и учебные суда для разведки и скрытых операций.