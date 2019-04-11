Что обсудили на форуме "Особенное детство" в Ростове

Инициатором масштабного форума выступил одноимённый проект при поддержке партии "Единая Россия"

Стратегию развития комплексной помощи детям с ограниченными возможностями обсудили на форуме "Особенное детство". Он прошёл в Ростове-на-Дону.

Как сообщает "ТВ Центр", в дискуссии приняли участие более полутора тысяч человек - ведущие российские учёные, педагоги, родители и сами дети. В центре внимания - вопросы социализации, адаптации в детских садах и школах, а также медицинские задачи.

По итогам форума были обозначены главные цели: создание доступных реабилитационных центров во всех регионах страны и строительство дополнительных онкологических клиник. Инициатором масштабного форума выступил одноимённый проект "Особенное детство" при поддержке партии "Единая Россия".

"Этот форум необходим всем - и родителям особенных детей, и тем структурам власти, которые занимаются проблемами детства. Но самое главное – он нам необходим для того, чтобы мы осознали объём проблем, которые стоят сегодня перед обществом, перед государством, какие проблемы нужно решать в первую очередь для того, чтобы этот лозунг "Особенное детство - особенная жизнь" стал реальностью нашей повседневной жизни", - сказал председатель законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального ростовского отделения партии "Единая Россия" Александр Ищенко.