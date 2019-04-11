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Жители Судана обрадовались смене власти в стране

11:46
  • четверг
  • 11 апреля 2019

После отставки президента власть в стране переходит к армии

В Судане произошёл военный переворот. Президент Омар аль-Башир подал в отставку. Государственное телевидение показало в эфире изображение герба республики под армейский марш, передает "ТВ Центр".

На улицах столицы - тысячи человек. Они приветствуют смену власти. Все последние месяцы в Хартуме продолжаются массовые протесты. Сначала участники требовали снизить цену на хлеб, но быстро перешли к политическим лозунгам. В ближайшее время, как передают местные телеканалы, военные заявят, что берут руководство страной на себя.

Аль-Башир стоял во главе государства последние 30 лет. Данные о его местонахождении разнятся. Предполагается, что политик под домашним арестом или покинул страну. Арестованы десятки высокопоставленных чиновников из его окружения.

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