Жители Судана обрадовались смене власти в стране

После отставки президента власть в стране переходит к армии

В Судане произошёл военный переворот. Президент Омар аль-Башир подал в отставку. Государственное телевидение показало в эфире изображение герба республики под армейский марш, передает "ТВ Центр".

На улицах столицы - тысячи человек. Они приветствуют смену власти. Все последние месяцы в Хартуме продолжаются массовые протесты. Сначала участники требовали снизить цену на хлеб, но быстро перешли к политическим лозунгам. В ближайшее время, как передают местные телеканалы, военные заявят, что берут руководство страной на себя.

Аль-Башир стоял во главе государства последние 30 лет. Данные о его местонахождении разнятся. Предполагается, что политик под домашним арестом или покинул страну. Арестованы десятки высокопоставленных чиновников из его окружения.