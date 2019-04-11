Желающему смерти Зеленскому Порошенко поставили диагноз

Президент не ведает, что творит

Видео со сбитым грузовиком Владимиром Зеленским, которое опубликовали пиарщики Петра Порошенко, говорит о том, что действующий режим на Украине доживает свои последние дни.

К такому мнению пришел медиаэксперт Анатолий Шарий. По его словам, это видео – угроза убийства кандидата в президенты, противника действующей власти.

"Это видео – это агония. Я не говорю, что это дно, это уже набило оскомину. На самом деле, это агония. Во-вторых, это, конечно, уже сумасшествие. В-третьих, это, конечно, можно расценивать как угрозу", - заявил Шарий в своем YouTube-канале.

При этом, если бы подобное видео появилось с участием Порошенко, то западные страны тут же отреагировали и заявили о недопустимости подобного контента, считает эксперт.

Ранее связанный с Порошенко telegram-канал опубликовал видео, на котором его оппонента Владимира Зеленского сбивает грузовик.