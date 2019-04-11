ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разъедает зубы и вызывает рак: чем опасна зубная паста

11:47
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Диоксид титана смертельно опасен, зато дешево обходится производителям

Французские ученые предупредили людей об опасности диоксида титана - вредном красителе, который содержится в каждой зубной пасте. По данным исследователей, это вещество может вызывать рак.

Кальян – переносчик опасных инфекций. Почему?
Какие кефир и простоквашу лучше не покупать в магазинах
В кофе нашли новые полезные свойства

Как выяснилось, диоксид титана окружает людей повсюду. Его можно обнаружить, например, в белой краске, строительном лаке и эмали. Но самое неприятное заключается в том, что этот яд содержится в некоторых продуктах, включая крабовые палочки, соевое молоко и даже шоколад. 

Что касается зубной пасты, которой мы пользуемся ежедневно, то этот краситель находится в каждом без исключения тюбике. Диоксид постепенно разъедает зубы и может вызывать онкологические заболевания. Причина вездесущности этого вещества проста: оно дешево обходится производителям товаров и продуктов. 

Стоматолог, ректор МГМСУ имени Евдокимова рассказал "РЕН ТВ", что вред диоксида титана доказали на подопытных животных. По его словам, получавшие чистый диоксид крысы чаще заболевали раком, чем их сородичи, избавленные от этого красителя. 

"Диоксид титана оказывает вредное действие на печень, почки, сердце у этих животных, снижает у них функцию иммунитета, меняет состав микроорганизмов в кишечнике, уменьшает количество полезных микроорганизмов", - сообщил доктор биологических наук Иван Гмошинский.

Защитники прав потребителей требуют от производителей отказаться от использования диоксида, но никаких подвижек в этом направлении пока нет. Это вещество официально разрешено по всему миру.

Главное сегодня
Девушка чистит зубы
Девушка чистит зубы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.