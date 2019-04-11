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Выкручивают руки: Лукашенко пригрозил перекрыть российские нефтепроводы

11:49
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Москва не видит то добро, которое делает для нее Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился закрытием российского рынка для ряда белорусских товаров. 

"То ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда, каждый день происходит закрытие наших предприятий", - пожаловался белорусский лидер.

Белоруссия себе такого отношения не позволяет. В качестве примера Лукашенко привел события годовой давности, когда Минск не закрыл нефтепроводы, которые идут через Белоруссию, даже несмотря на их аварийное состояние, чтобы российская экономика не потерпела убытки, пишет "Газета.Ru".

"То добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил Лукашенко.

В связи с этим Лукашенко поручил правительству закрывать нефтепроводы на ремонт, если в этом возникнет острая необходимость.

Накануне Россия ограничила поставки яблок и груш из Белоруссии. Запрет начнет действовать с 12 апреля. По данным Россельхознадзора, под видом белорусской продукции в Россию попадают фрукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

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