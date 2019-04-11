Пропустить парусник "Седов" Эстонии помешала шпионофобия

Эстонцев испугали курсанты из Керчи, которые находились на борту судна

В эстонские территориальные воды не пустили российский парусника "Седов", на борту которого находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Это связано с тем, что Эстония не признает присоединение Крыма к России, объяснил эстонский МИД.

Российское посольство в Эстонии расценило инцидент с парусником как недружественный акт, пишет "Интерфакс". Дипломаты напомнили эстонским властям, что 18 апреля президент страны Керсти Кальюлайд планирует посетить Россию. Причем на визите в Москву настояла эстонская сторона, подчеркнули в посольстве.

Ранее департамент внешней разведки Эстонии обнародовал ежегодный доклад, в котором утверждается, что Россия использует пассажирские суда государственных и учебных заведений в разведывательных целях. Такие круизы сопровождаются встречами с местными русскими общинами, пропагандистской деятельностью и миссионерской работой Русской православной церкви. По мнению эстонских разведчиков, пассажиры российских судов могут не только собирать информацию, но и проводить скрытые операции.

Отметим, что парусник "Седов" занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное учебное парусное судно из сохранившихся до наших дней. Судно спустили на воду в германском Киле в 1921 году, тогда оно называлось "Магдалена Виннен II". В 1945 году парусник передали СССР.