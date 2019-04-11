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Конюхов попал в очередной шторм в Тихом океане

12:49
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Путешественник много дней не ел горячей еды

Отважный путешественник Федор Конюхов продолжает одиночное кругосветное путешествие. Его весельная лодка вновь попала в сильный шторм в Тихом океане.

Некоторые приборы перестали работать из-за низкой облачности, пишет интернет-газета "Дни.ру". Поэтому сейчас в распоряжении путешественника только карта, электронный компас и связь.

"Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен", - опубликовали слова Конюхова на его официальном сайте.

Конюхов ничего не ест горячего, поскольку боится включать газовую печь из-за волн и ветра "Лучше остаться голодным, чем получить ожоги", - добавил он.

В последний раз Конюхов попадал в шторм 2 апреля. Тогда его лодка перевернулась, с судна сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель. Сам Конюхов не пострадал.

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