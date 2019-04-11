Военный переворот в Судане: подробности

Что известно о ситуации в стране, где власть в четверг перешла к военным

В Кремле рассчитывают на возвращение ситуации в Судане в конституционные рамки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Москва надеется на предотвращение эскалации обстановки, которая может привести к жертвам. События в республике, откуда поступают новости о военном перевороте, сейчас под пристальным вниманием всего мирового сообщества.

Хартум ликует. Тысячи людей с флагами в руках скандируют на улицах "Мы победили". Так они приветствуют смену власти. Толпа стекается к зданиям генштаба и государственной телерадиокомпании. Несколько часов назад его захватили военные. Всё это время зрители наблюдают в эфире изображение герба республики под армейский марш. Сегодня, как ожидается, руководство вооружённых сил выступит с телеобращением к нации.

Армейское начальство должно объявить, что берёт руководство страной на себя. Впрочем, выступление всё время откладывается. Как предполагают СМИ, военные не могут решить, кто возглавит переходный совет. Ранее они свергли президента Омара аль-Башира. Он пришел к власти 30 лет назад тоже в результате военного переворота и с тех пор правил страной непрерывно.

Где сейчас находится глава государства, не сообщается. Предположительно, накануне он пытался бежать из страны. Аэропорт Хартума закрыт. В окружении опального главы государства идут аресты. Под стражу взяты две сотни высокопоставленных чиновников. Эти события произошли на фоне тяжелого экономического кризиса и затяжных акций протеста.

Волна недовольства захлестнула республику еще в декабре. Люди вышли на улицы из-за роста цен на топливо, хлеб и муку. Активное участие в протестах, вспыхнувших в исламском государстве, принимали женщины. Начав с экономических требований, участники демонстраций быстро перешли к политическим. В феврале президент распустил правительство, отправил в отставку глав регионов и ввел чрезвычайное положение, но стабилизировать обстановку это не помогло. После свержения президента военные объявили об освобождении политзаключенных и всех, кто был арестован в ходе акций протеста. По данным российского посольства в Судане, ситуация в Хартуме сейчас спокойная. Просьб о помощи от наших сограждан в диппредставительство не поступало.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".