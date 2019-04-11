Экс-президента Армении Кочаряна оставили под арестом

Роберта Кочаряна обвиняют в нарушении конституционного права при разгоне антиправительственных акций в марте 2008 года

Апелляционный суд Армении оставил под арестом бывшего президента республики Роберта Кочаряна, сообщил его адвокат. На заседании отклонили жалобу защиты, которая требовала снять все обвинения. В ближайшее время последует обращение в Кассационный суд, отмечает "ТВ Центр".

Роберта Кочаряна обвиняют в нарушении конституционного права при разгоне антиправительственных акций в марте 2008 года. В июле прошлого года следствие предъявило ему обвинения. Кочаряна арестовали на два месяца, после этого защита обжаловала приговор, сославшись на неприкосновенность бывшего президента. В декабре Кочаряна вновь поместили под стражу.