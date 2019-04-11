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Видео ареста Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора

13:04
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Посол страны сам пустил британскую полицию в здание диппредставительства в Лондоне

Британская полиция в четверг арестовала Джулиана Ассанжа, который последние годы находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. Задерживали основателя WikiLeaks прямо внутри здания, куда сотрудников правоохранительных органов пустил сам посол страны. Видео публикует ТВЦ.RU.

Эквадор отказал основателю WikiLeaks в политическом убежище из-за неоднократных нарушений правил пребывания на территории посольства и международных конвенций, заявил президент страны Ленин Морено. Официальный Кито (столица Эквадора) при этом получил заверения от Великобритании, что Ассанж не будет экстрадирован ни в одну из стран, где ему может грозить смертная казнь.

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Джулиан Ассанж
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