Украина научные проекты не финансировала, а последняя модернизация здесь была 40 лет назад

В Крыму впервые за 40 лет приступили к модернизации одного из крупнейших в Европе солнечных телескопов, передает "ТВ Центр". С его помощью учёные исследуют магнитное поле звезды и степень его влияния на Землю. Новую оптику и механизмы уже собирают в мастерской Научного городка, при этом аппаратуру будут менять так, чтобы работа обсерватории не останавливалась.

Один из старейших в мире телескопов со скрипом, но все же открывает свой купол. Высота 625 метров над уровнем моря и ясная погода – идеальные условия для изучения солнца.

Телескоп построили ещё в середине прошлого века, но он до сих пор остаётся одним из самых мощных в Европе. Два зеркала диаметром 90 сантиметров позволяют изучать солнечную активность с высокой точностью.

Последняя модернизация здесь была 40 лет назад. Украина научные проекты не финансировала. Дорогостоящее оборудование сохранилось только благодаря бережному отношению сотрудников. Но годы берут свое.

"Аппаратура до сих пор прекрасно работает, несмотря на то, что ей уже более полувека. Но мы в будущем планируем заменить управление, двигатели, которые управляют механикой и всю электронику", - сообщил старший научный сотрудник отдела физики солнца Александр Куценко.

Все приборы разработают и заменят своими силами. Новую оптику и механизмы уже собирают в мастерской Научного городка.

Подробности смотрите в репортаже собственного корреспондента "ТВ Центра" на полуострове Никиты Васильева.

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