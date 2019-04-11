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"Рука демократии сжимается": Захарова отреагировала на арест Ассанжа

12:57
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Лондонская полиция пришла за ним в посольство Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали в британской столице после того, как посольство Эквадора лишило его права на убежище. 

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Британские правоохранители пришли за Ассанжем в посольство Эквадора, передает Reuters. В ближайшее время его доставят в суд. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание Ассанжа в своем Facebook, заявила, что рука "демократии" сжимает горло свободе. 

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года. В Швеции его обвиняли в изнасиловании, домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж опасался экстрадиции в США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа. 

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