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Вдарим роком! Легендарная "Горбушка" снова открывает двери

15:29
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Первой на сцену выйдет группа ДДТ

Легендарная "Горбушка" возвращается. Там снова будет звучать старый добрый рок-н-ролл после почти 10-летнего молчания. Первый концерт пройдет уже в пятницу, причем с аншлагом.

Сколько раз здесь убирали и вновь ставили кресла, никто не знает. Легендарное здание, пережившее в своих стенах спортивный, киноконцертный, лекционный и даже читальный зал, расправил крылья только в 80-ых. Став самой свободной и самой главной – рок-площадкой страны.

20 лет счастья. Нынешнему поколению это сложно понять. Когда приезжаешь в ДК, то есть обычный  дворец культуры, и без всяких гаджетов, тут же расправляются крылья. Когда можно услышать живьем лучших исполнителей и из своей страны,  и из очень-очень дальнего зарубежья. И когда лидера любимой группы все без исключения готовы носить на руках…

Первым на обновленную сцену выйдет именно лидер ДДТ. С ним невероятно сложно вести переговоры, но, услышав о возрождении любимого ДК, даже Шевчук не смог устоять

"Уговаривать его не пришлось. Он сразу же сказал, что готов поддержать нас в этом открытии. И с удовольствием будет первым первооткрывателем легендарной Горбушки вновь", - говорит организатор Алексей Ларин.

График выступлений на ближайший год уже расписан. Магия места существует. Не зря в ДК Горбунова хранят старые афиши и фотографии. Сейчас они могут очень дорого стоить.

"Зарождалось очень весело. Я пользовалась служебным положением. Прям на сцене в карманчик заходила и смотрела очень близко на артистов. И подтанцовывала, и фотографий у меня очень много есть", - рассказывает завхоз ДК им. Горбунова Нина Борисова.

Любой неизвестный снимок Земфиры сейчас действительно на вес золота. Никто не знает, сколько еще сокровищ хранит легендарная Горбушка. Но рок как был, так и остается в этом зале главным. В еще не открывшемся ДК Горбунова аншлаг.

"Сейчас уже много звонков. Но я говорю – нет. Все билеты – быстро это продается. И ничего у нас нет", - говорит Борисова.

Получается, всё вовремя.  Наконец-то соскучились по  року и свободе. Наконец-то дождались.

Ольга Стрельцова, Дарья Федотова,  "ТВ Центр".

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