В Историческом музее покажут, чего достигла отечественная археология

Москвичей и гостей столицы пригласили на выставку "Век археологии"

В Историческом музее открылась выставка "Век археологии", на которой представлены достижения отечественной археологии за минувшее столетие. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В экспозиции - важные находки и открытия, которые были совершены в последние годы. В частности, во время строительства Крымского моста и трассы "Таврида". Сейчас юг России, Северный Кавказ и Подмосковье, где расположена стоянка "Зарайская" эпохи Палеолита, поставляют уникальный материал для российской археологии.

"Отсчет ее истории ведется с 18 апреля 1918 года. Как уже было сказано, именно в этот день декретом Совета народных комиссаров была учреждена Российская академия истории материальной культуры. Предшественница современных археологических институтов Российской академии наук. Академическая археология - это динамично развивающаяся область. Со всех концов страны поступают известия о выдающихся открытиях российских учёных", - сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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