На Москву надвигается холод с ливнями

Жителей столицы предупредили об ухудшении погоды в конце рабочей недели

В пятницу, 12 апреля, в столичный регион придет похолодание, передает "ТВ Центр". Днем температура воздуха составит три градуса тепла, а ночью столбик термометра опустится до плюс одного. Москвичей также предупредили об осадках в виде дождя.

При этом ранее на текущей неделе синоптики говорили, что на выходных в столицу придет "прощальная метель". В субботу и воскресенье ожидаются заморозки до минус четырех градусов, возможен снег. Уже к понедельнику тепло вернется в Москву.