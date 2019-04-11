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Собянин рассказал о строительстве на ЗИЛе уникальной школы

15:24
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Изюминкой проекта станет детский технопарк "Кванториум"

В Москве завершается строительство новой школы, которая станет самой большой в стране. Там смогут учиться две с половиной тысячи детей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Школу-гигант уже называют экспериментальным учебным центром. Четырехэтажное здание поделят на тематические зоны: блок начальной школы, блок основной и старшей школы и культурно-спортивный. Классы оборудуют в соответствии со спецификой каждого. Для учащихся обустроят отдельные внутренние дворы и большую зону с площадками для спорта и отдыха. Изюминкой проекта станет детский технопарк "Кванториум", в котором  после уроков ученики смогут заняться изучением передовых технологий . Кстати, посещать его смогут и ребята из других школ.

"Школа будет введена даже раньше, чем появится большинство жителей и детей, которые будут ходить в эту школу. Она будет в течение нескольких лет наполняться детским смехом, жизнью, но очень важно, что она построена уже заранее и родителям не придётся думать, куда возить своих детей. В целом, проект ЗИЛ - это крупнейший проект реконструкции промзон. Здесь будет и жилье, и рабочие места, и спортивный кластер, и хороший первоклассные набережные, парки, так что это будет один из самых хороших, качественных районов города Москвы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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