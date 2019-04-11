Центр детского инсульта Морозовской больницы отмечает пятилетие

В медцентр может обратиться любой при подозрении на нарушение мозгового кровообращения у ребёнка

Центру детского инсульта Морозовской больницы исполнилось пять лет. Сюда приезжают маленькие пациенты со всей страны, ведь в клинике создан полный цикл для лечения самых разных патологий, а диагностику проводят на новейшем оборудовании - быстро и точно. При этом родители могут постоянно находиться с ребёнком.

4-й Добрынинский переулок, 1/9 корпус 1А. Единственный в России Центр детского инсульта находится здесь при Московской городской детской клинической больнице.

Когда пять лет назад Центр детского инсульта только открывался, все его отделения располагались в разных корпусах Морозовской больницы. В 2016 году специально для него был открыт современный семиэтажный корпус. Теперь все виды помощи, которые могут оказаться необходимы ребёнку, собраны в буквальном смысле под одной крышей. Ведь при инсульте так важно не упустить время!

16-летняя Настя знает это точно! В родном городе её выписали из больницы с диагнозом "Переутомление". Но девочке с каждым днём становилось только хуже. И мама решила снова обратиться в клинику.

"В этот же день мы делаем МРТ и в этот же день нам говорят, у вас счёт идёт на часы. Сразу вызвали скорую. Скорая нас отвезла в Морозовскую больницу. Сделали дообследование. Оказалось, аневризма сосудов головного мозга", - рассказала Евгения Панкевич.

Разрыв аневризмы чаще всего приводит к кровоизлиянию в мозг. И тогда последствия предсказать невозможно. Но в Морозовской больнице при подобном диагнозе проводят все виды операций и самых сложных вмешательств. Причём для детей любого возраста! Мало где в мире в стенах одного медучреждения найдётся оборудование для сосудов любых размеров.

"Это латеральная проекция. Мы можем проследить весь ход сосудов. Имеется ли сообщение между, деформации. Нет ли сужения, нет ли патологических образований, выпячиваний", - сказал эндоваскулярный хирург Манолис Пурсанов.

Операция у Насти прошла успешно, и сейчас она на плановой госпитализации. Лечение до полного восстановления в её случае займёт не меньше года. Но самое страшное уже позади.

Только за прошлый год через Центр инсульта прошло около 800 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. А за всё время его существования это больше 5000 детей, включая амбулаторных пациентов.

В центр детского инсульта может обратиться любой при подозрении на нарушение мозгового кровообращения у ребёнка. Признаки детского инсульта и взрослого схожи: от общего недомогания и так называемых масок до нарушения работы конечностей и ухудшения сознания.

Запись на приём ведётся через консультативно-диагностический центр Морозовской больницы. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".