Работы пройдут в ночные часы, чтобы избежать ухудшения транспортной ситуации

В Москве приступили к сезонному ремонту дорог, сообщает "ТВ Центр". За полгода отремонтируют почти 900 дорожных объектов: в частности, МКАД, Третье транспортное кольцо, Ленинский и Ленинградский проспекты, дублёры Варшавского шоссе и проспекта Мира.

В основном, работы пройдут в ночные часы, чтобы избежать ухудшения транспортной ситуации. Строители будут использовать новейшие технологии, в частности, хорошо зарекомендовавший себя метод бесшовной укладки верхнего слоя асфальта. Ремонт уже начали - с Дмитровского шоссе.

"В работу поступили семь участков МКАД, на которых также сейчас идёт демонтаж барьерного ограждения металлического и замена бортового камня. Как вы видите, здесь стоит бортовой камень старого образца ,бетонный, который находится в неудовлетворительном состоянии, и мы меняем его на гранитный", - сказал заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" города Москвы Максим Никитаев.

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