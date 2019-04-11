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Кадры задержания дагестанского чиновника в роскошном особняке

13:45
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Он раздал три гектара государственной земли своим родственникам

Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов обвинен в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу.

На данный момент чиновник задержан. На кадрах, опубликованных СКР, запечатлен внутренний двор роскошного двухэтажного особняка, а также гостиная Джелилова.

Как сообщает kp.ru ("Комсомольская правда"), Джелилов раздал три гектара государственной земли, расположенных вдоль федеральной автодороги "Кавказ", своим родственникам. Кадастровая стоимость участков составляет более трех миллионов рублей, а рыночная может достигать 20 миллионов.

С начала 2018 года в Дагестане спецкомиссия из Москвы проводит масштабную проверку законности.

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