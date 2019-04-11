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Песков посоветовал Лукашенко сдерживать эмоции

13:23
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Кремль напомнил о союзническом характере российско-белорусских отношений

Представитель Кремля Дмитрия Песков ответил на заявление белорусского президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии и намекнул ему на необходимость сменить тональность высказываний.    

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"Безусловно, мы сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений. Хотя мы порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, именно так же исходя из особого, близкого и дружественного характера двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь российского президента, комментируя заявление Лукашенко. 

Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия вопреки словам Лукашенко не вводит никаких санкции против Белоруссии, пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что белорусский лидер пригрозил перекрыть нефтепроводы, через которые за границу поступает российское "черное золото". Таким образом он отреагировал на введение временного ограничения на поставку в Россию яблок и груш из Белоруссии. Россельхознадзор подверг сомнению качество этой продукции, поступающей в Россию с фальсифицированными фитосанитарными сертификатами. 

"То добро, которое мы делаем для России, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил Лукашенко, сравнив действия России с санкциями. 

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