Черный день для свободной прессы: Эквадор сдал Ассанжа

В WikiLeaks уверены, что он будет экстрадирован в США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж задержан полицией Лондона. Власти Эквадора отказали ему в политическом убежище. Впервые за шесть лет и десять месяцев Ассанж покинул территорию посольства. Сообщается, что сейчас он находится в полицейском участке в британской столице и в ближайшее время предстанет перед судом. Несколько минут назад на странице Wikileaks появилось сообщение, что Ассанж был арестован с целью экстрадиции в США.

Сильно сдавшего, даже не вполне узнаваемого внешне Джулиана Ассанжа выносят на руках люди в штатском. Основатель Wikileaks пытается докричаться до телекамер, но его слова не слышны. Задержанного закрывают и увозят в полицейском фургоне в комиссариат. Семь лет стены дипмиссии служили надежным укрытием для Ассанжа, однако в четверг представители Эквадора сами пошли навстречу Лондону и разрешили провести операцию.

"Эквадор решил отозвать дипломатическое убежище Джулиану Ассанжу за неоднократные нарушения международных конвенций и договора о проживании", - написал президент Эквадора Ленин Морено в Twitter.

В МИД Британии поспешили выразить благодарность президенту Эквадора за помощь в задержании Ассанжа. Заявление сразу после задержания сделал глава Форин-офиса Алан Дункан. Реакция мировой общественности разительно отличается. Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден назвал случившееся "черным днем для свободы прессы". Организация Wikileaks назвала отказ в предоставлении убежища Ассанжу нарушением международного права со стороны Эквадора.

"Эквадор незаконно прекратил предоставление политического убежища Ассанжа в нарушение международного права. Он был арестован британской полицией внутри эквадорского посольства несколько минут назад", - говорится в заявлении.

Гражданин Австралии Джулиан Ассанж основал сайт Wikileaks в 2006 году. Несколько лет спустя на портале были опубликованы тысячи секретных американских документов о ходе войны в Ираке и Афганистане, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей. За это в США на него завели дело в связи с утечкой секретных данных. Среди других громких утечек – секретный доклад Белого дома, датированный 2008 годом. В нем говорилось о возможном расширении НАТО на восток, принятии в альянс Украины и Грузии, а также о возможных рисках такой политики. Кроме того, Wikileaks документально подтвердил тотальную прослушку, которую ведут американские спецслужбы. Так, разведка США знала обо всем, что говорили по телефону Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Ассанжа обвиняли в работе на Москву после того, как тот поставил под сомнение причастность российских хакеров к взлому почты Хиллари Клинтон. В 2010 году Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании двух гражданок Швеции. В этот момент основатель Wikileaks находился в Великобритании. Экстрадировать Ассанжа в Стокгольм британским властям не удалось. Летом 2012 года предоставило политическое убежище посольство Эквадора. Почти семь лет он вел жизнь затворника – в четырех стенах боксировал, смотрел сериалы, много работал, давал интервью. Все обвинения в свой адрес он отвергал и называл политически мотивированными. В прошлом году шведская прокуратура вынуждена была признать, что обвинения не подтвердились.

Власти Великобритании пока могут инкриминировать задержанному неуважение к суду. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Адвокат Ассанжа уже высказал опасение, что его подзащитный может быть экстрадирован в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы.

Дженнифер Робинсон из команды юристов, представляющих его интересы подтвердила, что основатель Wikileaks арестован в связи с запросом США на экстрадицию. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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