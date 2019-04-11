Семь лет заточения: Ассанж превратился в поседевшего старика

Очевидцы задержания с трудом узнали в нем основателя WikiLeaks

Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Британская полиция зашла в здание диппредставительства по приглашению посла и вывела основателя WikiLeaks под руки.

Покидая против своей воли посольство, он кричал: "Мы должны восстать".

Когда в 2012 году Джулиан Ассанж заходил в здание посольства, он явно был преисполнен надежд на победу в своем деле. Улыбался. Уверенно делал громкие заявления. За время своего заточения он появлялся на балконе диппредставительства дважды — в 2014 и 2017 годах. Годы взаперти и слухи, постоянно появлявшиеся в последние годы о том, что Эквадор может выдать его Лондону, по всей видимости, серьезно подорвали здоровье Ассанжа.

11 апреля мир едва узнал основателя WikiLeaks. На кадрах с места событий видно, что Джулиан Ассанж оброс густой бородой, поседел, поправился и в целом очень постарел. И это неудивительно. Столько лет без солнечного света, прогулок и нормального общения могут кого угодно истощить.

Джулиан Ассанж родился в Австралии и уже в 16 лет увлекся хакерством. Вскоре вместе с друзьями создал группу "Международные диверсанты" и был, предположительно, причастен к взлому баз данных Минобороны США.

Первые обвинения против Ассанжа были выдвинуты еще в 1991 году, но поистине всемирную известность ему принес проект WikiLeaks. Сайт появился в 2006 году в Исландии и с тех пор публикует секретную информацию от анонимных источников. База ресурса насчитывает более 10 миллионов документов. Самыми громкими стали публикации о войне в Афганистане и Ираке в 2010 году. Наибольший резонанс вызвала видеозапись расстрела двумя американскими военными вертолетами гражданских лиц в Багдаде.

В конце 2010 года власти Швеции выдвинули против Джулиана Ассанжа несколько обвинений в преступлениях на сексуальной почве. Он отказался от встречи с правоохранителями, после чего власти выдали ордер на его арест. В декабре 2010 года Ассанжа задержали в Лондоне, однако через две недели выпустили под поручительство. Сам Ассанж отвергал все обвинения.

Спустя пять лет прокуратура Швеции сняла с него обвинения по двум статьям, однако по делу об изнасиловании ордер действует до 2020 года. В 2012 году Ассанж, опасаясь, что британские власти выдадут его Швеции, а те, в свою очередь, экстрадируют в США, скрылся в посольстве Эквадора.