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На востоке Москвы нашли изрезанное тело приезжей из Белоруссии

15:16
  • четверг
  • 11 апреля 2019

После обнаружения тела приезжей из Белоруссии в Москве возбуждено уголовное дело

Тело гражданки Белоруссии найдено на востоке Москвы, на 15-ой Парковой улице. У 20-летней девушки следователи зафиксировали многочисленные колото-резаные раны на груди и шее. В той же квартире находился 21-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения – на его теле также были найдены травмы и порезы. Через некоторое время он будет допрошен.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления", - сообщила АГН "Москва" старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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