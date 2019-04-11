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Перебинтованная Алсу вызвала недоумение у россиян (фото)

15:21
  • четверг
  • 11 апреля 2019

Певица и ее подруги шокировали народ

Российская певица Алсу вышла в свет в необычном белом платье. Ее сопровождали такие же неординарные подруги.

"Мы прилетели сегодня словно с разных планет. Насколько разные в стиле, настолько близкие по духу", - подписала фотографию артистка.

Однако пользователи ее возвышенную подпись, а, главное, внешний вид певицы не оценили. "Смирительная рубашка, а не платье", "Белое платье в стиле средневековой мумии", "Гипс на все тело. Алсу, выздоравливайте", - налетели подписчики артистки.

"Такое впечатление, что туалетной бумагой обмотали. Снимите это немедленно!", - написала vyaheslavovna_000 (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим. ред.).

"Алсу, Ваше платье - это "крик больной души". Такое ощущение, что Вы надев его -хотите, чтобы тот, кто Вас обидел - понял, какую боль он Вам причинил. Это мое видение. Просто Ваше тело -"бинтами окутано", - беспокоится svetlana_ushakova2012.

Досталось и подругам Алсу. У одной разглядели копыта на ногах, а у другой – грелку на голове.

"По-моему, красивым женщинам все к лицу, хоть в бинты замотайся, хоть грелку одень, хоть на платформы встань", - парировала anasty_siyi.

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