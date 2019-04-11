"Велика ответственность ФСБ": офицеры получили от Путина награды и напутствие

Президент призвал офицеров не терять решительности в борьбе с террором

11 апреля глава России Владимир Путин встретился с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения званий. Во время встречи президент перечислил главные задачи ФСБ.

"Велика ответственность ФСБ РФ, - цитирует Владимира Путина РИА Новости. - Необходимо активно совершенствовать контрразведывательную и антикоррупционную работу, систему охраны государственной границы и впредь действовать решительно, бескомпромиссно в борьбе с терроризмом, сконцентрировать усилия на предотвращении терактов, выявлении скрытых, глубоко законспирированных ячеек экстремистов".

Российский лидер также упомянул о работе Службы внешней разведки. Он выразил надежду на то, что высококомпетентные сотрудники СВР, способные мыслить на годы вперед, продолжат выявлять потенциальные угрозы России, опираясь на выверенную информацию.